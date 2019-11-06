Benim Adım Melek 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde Melek…

Benim Adım Melek 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Melek karakterinin hikayesinin dramatik bir dille anlatıldığı dizinin her yeni bölümü merakla bekleniyor. Ünlü isimlerin başrolü paylaştığı dizini bu haftaki bölümünde yine heyecan dorukta. Melek kararsız kalacak ve kime yardım edeceğini bilemeyecek. Alpay ise istediğini elde etmenin zaferi ile yaşayacak. Peki Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 7.yeni bölüm fragman ve detayları…

BENİM ADIM MELEK 7. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali'yle Almanya'ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Almanya'da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay'ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek'e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye'nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye'ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?



Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.



Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 7. Bölüm (6 Kasım 2019 Çarşamba) Fragmanı!