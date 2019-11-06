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yatak odasında çekilen görüntüler ile... Rabi Pirzada dünyanın gündemine oturdu!

'ın ünlü popçusu ile ilgili son dakika haberi geldi. 30 yaşındaki Rabi Pirzada'nın dünyası ile başı dertte! Pirzada'ya ait çıplak görüntüler ve yatak videoları internete sızdırılınca bir anda Pakistan ve dünyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Rabi Pirzada yaptığı bir paylaşımda hayranlarından kendisini affetmesini istedi. İşte çok konuşulan olay ile ilgili çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 12:53
Rabi Pirzada yatak odasında çekilen görüntüler ile... Rabi Pirzada dünyanın gündemine oturdu!

Pakistan'ın ünlü şarkıcısı Rabi Pirzada'nın sosyal medyada hızlıca yayılan müstehcen görüntüleri ülkede bomba etkisi yarattı. Yayılan bu görüntülerin ardından 30 yaşındaki pop şarkıcısı, sosyal medyada paylaştığı mesajla hayranlarından kendisini affetmelerini istedi.

Bu görüntülerin kim tarafından ve nasıl sızdırıldığı bilimezken, iddialar arasında şarkıcının kıskanç eski sevgilisinin, kendisinden intikam almak için bu yolu seçmiş olabileceği bulunuyor.

Bir diğer iddia ise politik düşüncelerini dile getirmekten çekinmeyen şarkıcının bu hacker'ların kurbanı olabileceği...

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Rabi Pirzada yatak odasında çekilen görüntüler ile... Rabi Pirzada dünyanın gündemine oturdu!
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