Rabi Pirzada yatak odasında çekilen görüntüler ile... Rabi Pirzada dünyanın gündemine oturdu!

Pakistan'ın ünlü şarkıcısı Rabi Pirzada'nın sosyal medyada hızlıca yayılan müstehcen görüntüleri ülkede bomba etkisi yarattı. Yayılan bu görüntülerin ardından 30 yaşındaki pop şarkıcısı, sosyal medyada paylaştığı mesajla hayranlarından kendisini affetmelerini istedi.

Bu görüntülerin kim tarafından ve nasıl sızdırıldığı bilimezken, iddialar arasında şarkıcının kıskanç eski sevgilisinin, kendisinden intikam almak için bu yolu seçmiş olabileceği bulunuyor.

Bir diğer iddia ise politik düşüncelerini dile getirmekten çekinmeyen şarkıcının bu hacker'ların kurbanı olabileceği...