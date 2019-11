Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Merakla beklenen reyting sonuçları an be an takip ediliyor. En çok izlenen yapımlar arasında ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV'de Çocuk, Kanal D'de Mekanik 2 Suikast filmi, FOX TV'de Kadın dizileri yer aldı. Bunun akabinde '' reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 5 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 KASIM

Haberimizde, güncel reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz. Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları sıralamasına bakabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçtiğimiz hafta totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 20.16 share puanıyla birinci olmuştu. Kadın dizisi ise ikinciliği üstlenmişti.

REYTİNG NEDİR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.