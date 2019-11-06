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sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen film ve diziler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. En çok izlenen diziler ve filmler arasında Star TV’de Çocuk, Kanal D’de Mekanik 2 Suikast filmi, FOX TV’de Kadın ve ’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı. Dizi ve programların sıkı takipçileri ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamaya göre ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci olmuştu. Kadın dizisi ise ikinciliği üstlenmişti. Peki 5 Kasım reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması nasıl? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:08
Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Merakla beklenen reyting sonuçları an be an takip ediliyor. En çok izlenen yapımlar arasında ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV'de Çocuk, Kanal D'de Mekanik 2 Suikast filmi, FOX TV'de Kadın dizileri yer aldı. Bunun akabinde '' reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 5 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 KASIM

Haberimizde, güncel reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz. Çocuk, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları sıralamasına bakabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçtiğimiz hafta totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 20.16 share puanıyla birinci olmuştu. Kadın dizisi ise ikinciliği üstlenmişti.

REYTİNG NEDİR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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