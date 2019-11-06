Sevgili Geçmiş 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Sevgili Geçmiş yeni bölümde şoke eden gelişme yaşanacak!

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon hayatına yeni başlayan diziler arasında yerini alan ve güçlü bir başlangıç yapan dizi kısa sürede büyük hayran kitlesi topladı. Yeni bölüm detaylarını merak edenler arama motorlarında "Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragman" araması yapıyorlar. Peki Sevgili Geçmiş 3.bölümde neler olacak?

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin'in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır.

Düğün sonrasında Refik'in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik'e iyice bilenir.

Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan'ın Tekin'i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar.

İzmir'e dönen Deren'i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Cemal, son onda kurtardığı Çilem'i tedavi için Deren'in ailesinin hastanesine getirmiştir.

Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan'ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal'in Cahide'ye bir teklifi vardır...

SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Sevgili Geçmiş 3. Bölüm (8 Kasım 2019 Cuma) Fragmanı!