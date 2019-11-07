Kurtlar Vadisi dizisinin film hali olan Türk sineması Kurtlar Vadisi Vatan filmi için geri sayım başladı. Türkiye haritasında stratejik önemi olan bir noktanın işaretlenmesi ile birlikte aksiyonun başladığı filmde Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir. Güçlü konusu ve oyuncu kadrosu ile ekranlarda yerini alacak olan Kurtlar Vadisi Vatan filminin konusu nedir? İşte Kurtlar Vadisi Vatan filmini oyuncuları!

KURTLAR VADİSİ VATAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

KURTLAR VADİSİ VATAN FİLMİNİN OYUNCULARI!

Başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Nezih Işıtan, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak paylaştığı Kurtlar Vadisi Vatan filminde, Ertuğrul Şakar ve Yücel Erten gibi isimler de yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin senaryo ekibinde ayrıca Alper Erze, Cahit Kayaoğlu ve Murat Koca bulunuyor. Müziklerinde ise Gökhan Kırdar imzası var.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki hardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.

SİNEM USLU KİMDİR?

Sinem Öztürk, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Gözde Sinem Öztürk'dür. Aslen Mudurnuludur. Babasının adı Namık Öztürk'dür. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema-TV Bölümünden mezun oldu.