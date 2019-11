Kuruluş Osman ilk bölüm için geri sayım başladı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte ilk bölüm tanıtımı

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranlarının yeni başlayacak olan yapımı Diriliş Osman dizisinin devamı şeklinde olacak ve Osmanlı devletinin kuruluşuna kadar olan zamanı anlatacak. Tanıtım filmiyle izleyicileri oldukça heyecanlandıran yapım şimdiden adeta rekor kırdı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman 1. Bölüm fragmanı…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman ilk bölümü için heyecan dorukta. ATV izleyicilerinin tanıtım videosu ile daha şimdiden rekor kırmaya başlayan dizisi Kuruluş Osman'ın fragmanında "yakında" ifadesi yer alsa da Kasım ayının son haftalarında Kuruluş Osman dizisinin başlayacağı ön görülüyor.

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı dizi, ikinci tanıtımın ardından 'DevletOlmak' hashtag'i ile de adından söz ettirdi. #DevletOlmak hashtag'i ile yayınlanan tanıtım Twitter'da Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi. 'Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımı bir hafta içerisinde yalnız Twitter'da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube'ta 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.

Sezonun en iddialı dizisi olarak merakla beklenen, hazırlık süreci bir yılı aşkın süren 'Kuruluş Osman', yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman 1. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Burak Özçivit'in at üzerindeki bu sahneleri sosyal medyayı salladı!

DİRİLİŞ OSMAN'IN BAŞROL OYUNCUSU BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır.

2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşına katılmış ve "gelecek vadeden" seçilmiştir.

Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.Daha sonra mankenliği bırakmış, Uğurkan Erez'in ajansında cast olarak çalışmaktadır.

Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.Ardından da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 da "Eksi 18" adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. 2008 de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star Tv'de yayınlanan "İhanet "Dizisinde rol aldı.

2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra "Gossip Girl" adlı yabancı diziden den esinlenilen "Küçük Sırlar" adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Burak Özçivit, İngilizce biliyor. Araba kullanmak, spor yapmak ve futbol oynamaktan hoşlanıyor.