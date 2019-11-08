Gelinim Mutfakta'da gelinler kapışıyor! Kim birinci oldu kim elendi? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu!

Merakla beklenen Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda gelinler kıyasıya rekabet ediyor. Cuma günü ise haftanın birincisi ve elenen ismi yarışmacıların puan durumlarına göre açıklanıyor. Geçen haftanın birincisi Melike ve Duygu oldu. Kura sonucu ile altınların sahibi Melike oldu. Fadime ve kayınvalidesi Fatma Geykel ise 42 puan alarak elendi. Heyecan dolu yeni bölümleriyle karşımıza çıkan yarışmada puan durumları Fatih Ürek tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 8 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 8 KASIM 2019

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizde, 8 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.