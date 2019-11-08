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'da gelinler kapışıyor! Kim birinci oldu kim elendi? 8 Kasım Cuma !

Ekranların sevilen yarışma programı birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Haftanın final bölümünde gelinler hünerlerini sergiliyor, kaynanalar en düşük ve en yüksek puanlamalarını yapıyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Elif'in eşine ait maketi saklayan ortaya çıkıyor ve herkesi şoke ediyor. Çiğdem Hanım, oğlunun maketini bulup getirene 2 bilezik sunuyor. Heyecan ve gerilim dolu final bölümünde gün birincisi, beş altın bileziğin sahibi ve elenen isim belli oluyor. Peki 8 Kasım oldu kim elendi? Haftanın finalinde 5 altın bileziği kim aldı? 8 Kasım nasıl sonuçlandı?

Giriş Tarihi: 8.11.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 12:48
Gelinim Mutfakta'da gelinler kapışıyor! Kim birinci oldu kim elendi? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu!

Merakla beklenen 'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda gelinler kıyasıya rekabet ediyor. Cuma günü ise haftanın birincisi ve elenen ismi yarışmacıların puan durumlarına göre açıklanıyor. Geçen haftanın birincisi Melike ve Duygu oldu. Kura sonucu ile altınların sahibi Melike oldu. Fadime ve kayınvalidesi Fatma Geykel ise 42 puan alarak elendi. Heyecan dolu yeni bölümleriyle karşımıza çıkan yarışmada puan durumları Fatih Ürek tarafından açıklanıyor. Peki oldu kim elendi? 8 Kasım nasıl sonuçlandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 8 KASIM 2019

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizde, birincisi ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta'da gelinler kapışıyor! Kim birinci oldu kim elendi? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu!
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