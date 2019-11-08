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sonuçları 7 Kasım açıklandı mı? , Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Ekranların en çok izlenen dizileri ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanıyor. Perşembe günü ekrana gelen yapımlar arasında FOX TV’de , Star Tv'de Çakallarla Dans 4 filmi, ’de Bir Zamanlar Çukurova dizileri yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki sıralamada Mucize Doktor dizisi birinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği üstlenmiştir. Peki açıklandı mı? 8 Kasım Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 8.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:12
Reyting sonuçları 7 Kasım açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler reyting sonuçları için kıyasıya rekabet etti. En çok izlenen diziler arasında dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX TV'de Mucize Doktor yer aldı. Bunun akabinde ''Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen haftaki sıralamada Mucize Doktor birinci olmuş ve Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği üstlenmişti. Bu haftaki sıralamalar ise merak edildi. Peki 7 Kasım Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 KASIM

Güncel reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekrana gelen yapımlar arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Haberimizde, 7 Kasım reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

7 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 sıralamada Mucize Doktor dizisi birinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği üstlendi.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre, Total'de Mucize Doktor 37.86 Share alarak birinci, Bir Zamanlar Çukurova 24.93 Share alarak ikinci, Mucize Doktor Özet 21.63 Share alarak üçüncü olmuştu.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

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