San Andreas Fayı filminin konusu nedir, film nerede çekildi? Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosu burada!

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan San Andreas Fayı filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında vizyona giren film Amerikan yapımı olup aksiyon, macera ve gerilim türlerini kapsıyor. Yüksek çaplı deprem faciasından sonra yapılan kurtarma çalışmaları ve çabalarının etkileyici bir şekilde anlatıldığı filmi izleyenler bir kez daha izlemek isterken, ilk defa izleyecek olanlar ise merakla beklemekteler. Filmin aynı zamanda nerede çekildiğini merak edenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; San Andreas Fayı filminin konusu nedir? San Andreas Fayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson

Rolü : Ray

Carla Gugino

Rolü : Emma

Alexandra Daddario

Rolü : Blake

Ioan Gruffudd

Rolü : Daniel Riddick

Archie Panjabi

Rolü : Serena

Paul Giamatti

Rolü : Lawrence

Hugo Johnstone-Burt

Rolü : Ben

Art Parkinson

Rolü : Ollie

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

San Andreas Fayı filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde çekildi.

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

Sinema oyuncusu ve profesyonel güreşçidir.

Dwayne Douglas Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde ABD., Kaliforniya'da doğmuştur. Annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson'dur. Güreşteki lakabı "The Rock" dur. Babası da profesyonel güreşçidir. Babası güreş yüzünden sürekli şehir şehir gezdiğinden, Dwayne Johnson'nun çocukluğu ile Yeni Zelanda'da geçti. Babası güreşi bırakınca Amerika'ya geri döndüler. Dwayne Johnson Lise yıllarında Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımına savunma oyuncusu olarak oynadı.

CARLA GUGINO KİMDİR?

Carla Gugino (d. 29 Ağustos 1971), ABD'li oyuncu. ''Watchmen'', ''Sucker Punch'' ve ''Sin City'' adlı yapımlarda yer almıştır. Sarasota, Florida doğumlu Gugino'nun babası İtalyan, annesi İngilizdir.