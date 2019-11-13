Çocuk 9.bölüm fragmanı yayında! Akça itiraf edecek mi? Çocuk yeni bölümde neler oldu?

Star TV'de yayınlanan Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Nazan Kesal ve İsmail Hacıoğlu yer alırken, yönetmenliğini Serkan Birinci üstleniyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin sıkı takipçileri '' Çocuk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki yeni bölümde heyecanlı gelişmelere yer verilirken son bölüm Asiye iyice köşeye sıkışmıştır. Peki Çocuk 9.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

ÇOCUK 9.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Akça, gerçekleri Hasan'a anlatacak mı?

Hasan, Yavuz cinayetiyle ilgili delil bulunamadığı için serbest bırakılırken Ali Kemal ve Murat da cesedin gömüldüğü yerin boş çıkmasıyla allak bullak olmuştur. Ortada bir ceset yoksa işlenen bir suç da yoktur. Asiye bütün suçu üstüne alıp Hasan'ı kurtarmak için gittiğinde geç kalmıştır… Hasan gözü kararmış, kırgın öfkeli bir halde Asiye'nin karşısındadır. Ona annelik yapmak için 35 sene boyunca hep geciken Asiye şimdi iki oğlunu Hasan'ın öfkesinden kurtarmak için yetişebilecek midir?

Çocuk 9. Bölüm'de yıllar sonra ortaya çıkan anneye tokat gibi sözler... (12 Kasım 2019 Salı)

Kardeşleri tarafından haksız yere suçlanan Hasan, şimdi iki kardeşi birbirleriyle sınayacaktır. Asıl suçlunun Murat olduğunu öğrenen Ali Kemal, doğruları ve kardeşi arasında bir seçim yaparken, Akça da Emine'den Hasan'ın masum olduğunu öğrenmiştir. Sevdiği adamın tek suçu hayatına yeni giren kardeşine abilik yapmaya çalışmaktır. Akça yaptığı haksızlığın acısıyla Hasan'a koşar. Bundan sonra Akça'nın yeri Hasan'ın yanıdır. Ama kalbi kırık olan Hasan'ı ikna etmek hiç kolay olmayacaktır.

İkilinin arasında yaşanan büyük yüzleşmenin sonucu Akça'nın tahmin edemeyeceği bir şekilde sonuçlanır. Akça ve Hasan nikah masasına otururken, Akça sevdiği adamdan hala büyük bir gerçeği saklamaktadır. Artık iyice köşeye sıkışmıştır, Hasan'a Efe'yi nasıl söyleyeceğini düşünürken… Şule, Burak'ın ve Efe'nin geçici velayetlerinin Ali Kemal'e geçmesiyle delirir. Şule oğlunu kaybettiyse, Ali Kemal de Efe'yi kaybedecektir. Anneliği elinden alınan Şule sonunda herkesin hayatının etkileneceği bir yola adım atacaktır…

ÇOCUK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan…

Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz'un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat'ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir'ler Yavuz'un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…