Sen Anlat Karadeniz final bölümü ile ekranlara veda ediyor! Sen Anlat Karadeniz final fragmanı yayında...

Sen Anlat Karadeniz son bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Tahir ve Nefes'in imkansızlıklarla dolu aşkını ve yaşadıklarını anlatan dizi finalden önceki bölümüyle ise yine reyting zirvesine oturmayı başarmıştı. İlk günden itibaren oldukça izlenen ve sevilen yapımın başrollerinde Ulaş Astepe ve İrem Helvacıoğlu bulunuyor. Final tanıtımında "Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış..." sözü ile izleyicilerini duygulandıran dizinin yayın hayatı bu akşam sona eriyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz 64. Yeni bölüm (final) fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL)

Sen Anlat Karadeniz bu akşam ekran macerasına bu akşam son veriyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Bugüne kadar yaptığı işlerden bir şekilde kurtulmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan arasında büyük bir aşk başlamaktadır. Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM'DE NELER OLMUŞTU?

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle