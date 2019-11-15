Sevgili Geçmiş 4.bölüm fragmanında Azra tehlikede! Sevgili Geçmiş yeni bölüm bu akşam yayınlanacak!

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4.bölüm fragmanında Azra tehlikede! Sevgili Geçmiş bu akşam yayınlanacak!

Ekranların fenomen dizisi fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ece Uslu ve Emre Kınay’ın oynadığı dizinin yönetmeliğini Aydın Bulut üstleniyor. Son bölümde Azra'nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir'le birlikte İzmir'e gider. Ama Çilem ile Azra'nın İzmir'de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşlemiştir. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki yeni bölümde ise Cemal ile Çilem’den Azra’nın yerini öğrenen Okan’ın adamlarıyla Güneşli Bahçeye gelmesi işleri fena halde karıştırır. Azra’nın tehlikede olması herkesi telaşlandırır. İşte fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 15:50

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı yayınladı. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin bu haftaki bölümünde Azra'nın zor durumda olması işleri karıştıracak. Medya gündemini takip edenler '' Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler olacak? Azra'yı bekleyen tehlike ne?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanına ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Fabrikanın yanması, ürünlerin telef olmasıyla İpek zor durumda kalmıştır. Kızlar parayı toplamak için seferber olurlar. Deren kardeşine yardım etmek için büyük bir fedakarlık yapması gerektiğinin farkındadır. Kenan ise fabrikayı kimin yaktığını bulmakta kararlıdır. Cemal cezaevinin kapısında heyecanla Cahide'nin çıkışını bekler ama gelen sarsıcı haberle Çilem'i kurtarmak için ayrılmak zorunda kalır. Cahide cezaevinden çıkar.

Sevgili Geçmiş 4. bölümden ikinci fragman yayınlandı

Cemal'in kızlarına zarar vermemesi için ortadan kaybolmaya karar verir. Cemal Cahide'nin izini kaybeder. Cahide gittiği yerde kendisini bekleyen sürprizden habersiz İzmir'den ayrılır. İpek parayı bulmak için bir plan yapar ve harekete geçer, ancak onun Tekin ile buluşacağını düşünen Sinan, İpek'in tek başına gitmesine izin vermez. Cemal ile Çilem'den Azra'nın yerini öğrenen Okan'ın adamlarıyla Güneşli Bahçeye gelmesi işleri fena halde karıştırır. Azra tehlikededir…

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Sinan'ın gözaltına alınması dikkatleri kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır.

Sinan'ın gözaltına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır. Ama İpek'in vicdanı Sinan'ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz. Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren'e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Azra'nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir'le birlikte İzmir'e gider. Ama Çilem ile Azra'nın İzmir'de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler.

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Sevgili Geçmiş 4.bölüm fragmanında Azra tehlikede! Sevgili Geçmiş yeni bölüm bu akşam yayınlanacak!
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