Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Berlin Kaplanı oyuncuları!

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Berlin Kaplanı filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu film 2012 yılı yapımı olup komedi türündedir. Ünlü oyuncuların başrolü paylaştığı dizide boksör Ayhan Kaplan karakterinin yaşam hikayesi anlatılıyor. Peki; Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? İşte filmin oyuncuları!

BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Mert Aran, Nihal Yalçın, Cengiz Bozkurt, Özlem Türkad, Cemil Özbayer ve Orhan Güner.

BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı filmindeki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir kısmı da Antalya'da çekilmiştir.

ATA DEMİRER KİMDİR?

6 Temmuz 1972'de Bursa'da dünyaya gelen komedyen, oyuncu ve müzisyen, ilk ve orta öğrenimi Bursa'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk Müziği Bölümü'nü kazandı ve İstanbul'a taşındı.



Üniversite yıllarında çeşitli yerlerde sahne alırken tiyatro ve gösteri dünyasına da ilk adımlarını atmaya başladı. Dormen Tiyatrosu'ndaki denemelerinin ardından stand up şovlarına ağırlık vererek üniversite öğrenimini yarıda bıraktı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

1 Ekim 2019 tarihinde akciğer kanserinden hayatını kaybetti.