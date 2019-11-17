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açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

televizyon izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Her gün önceki gün yayınlanan dizi ve programların reyting sıralaması yayınlanıyor. Vatandaşlar ’ ’ sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Dizi, program sektörünün tamamen açılması ile birlikte televizyon yapımları arasındaki rekabette kızışmış bulunuyor. İşte 17 Kasım reyting sonuçları…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 07:11
17 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı yayınlanan program ve dizilerin ardından pek çok televizyon izleyicisi reyting sonuçlarını merak ediyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusu yer alıyor. Peki, 17 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır gibi önemli yapımların olduğu akşamdaki reyting sıralamasını açıklandıktan hemen sonra sizlerle paylaşacağız…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 KASIM REYTİNG SONUÇLARI HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizin içerisinden 17 Kasım reyting sonuçlarını bulabilirsiniz…

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17 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
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