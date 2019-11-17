17 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı yayınlanan program ve dizilerin ardından pek çok televizyon izleyicisi reyting sonuçlarını merak ediyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusu yer alıyor. Peki, 17 Kasım reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır gibi önemli yapımların olduğu akşamdaki reyting sıralamasını açıklandıktan hemen sonra sizlerle paylaşacağız…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 KASIM REYTİNG SONUÇLARI HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizin içerisinden 17 Kasım reyting sonuçlarını bulabilirsiniz…