Dondurmam Gaymak filmi nerede çekildi? Dondurmam Gaymak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu burada!

Muğla'da dondurma ustası olarak çalışan Ali Usta'nın diğer dondurma markalarına karşı verdiği mücadelenin eğlenceli bir dille anlatıldığı Dondurmam Gaymak filmi için geri sayım başladı. Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan film 2005 yılında çekilmiş, 2006 yılında da vizyona girmiştir. Başrol oyuncuları ve konusu ile herkesin beğenisini kazanan filmin nerede çekildiği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; Dondurmam Gaymak filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Film nerede çekildi?

DONDURMAM GAYMAK FİLMİNİN KONUSU

Muğla'da dondurmacı olan Ali Usta gittikçe insanların tercihi olmaya başlayan büyük dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi vermektedir. Bunun için de bir yandan dondurmasının reklamını yapmaya çalışırken bir yandan da yeni aldığı dondurma motoruyla köy köy dolaşmaktadır. Kasabanın haylaz çocukları ise Ali Usta'nın sarı motoruna ve tabii ki içindeki dondurmalarına göz dikmişlerdir. İlk uygun fırsatta da motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunu bıraktığı yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini yok etmek isteyen büyük dondurma markalarından birinin çaldığını düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını sormaya başlar.

1990'lı yıllarda Ege'deki küçük bir kasabada dondurmacı olan Ali Usta, yakın çevresinin alaycı eleştirilerini duymazdan gelerek büyük dondurma şirketleriyle mücadele için kolları sıvamıştır. Yerel televizyona reklam filmi çektirmenin yanı sıra, kredi ile bir de motosiklet satın alır. Motorun arkasına monte ettiği uydurma römorkuyla, peşinde dondurmaya aç ve çulsuz bir çocuk çetesi olduğu halde köyleri dolaşıp promosyona başlar. Yüksel Aksu'nun, Muğla halkının içten katılımıyla gerçekleştirdiği bu samimi filmi, 25. İstanbul Film Festivali'nde de oldukça sıcak karşılandı ve Jüri Özel Ödülünü kurcaladı. Dondurmam Gaymak'ın en büyük diğer bir özelliği de, dev şirketlerin tahakkümünü komik bir dille eleştirmesi ve kaybolmaya yüz tutan küçük esnafın, mahalle değerlerinin sorunlarına sahip çıkmasıdır.

DONDURMAM GAYMAK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Turan Özdemir

Gülnihal Demir

Metin Yıldız

İsmet Can Suda

Ulaş Sarıbaş

DONDURMAM GAYMAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dondurmam Gaymak filminin çekimleri Muğla ilinin çeşitli yerlerinde yapılmış olup; Muğla Merkez, Ula, Yatağan, Gökova gibi yerlerde çekilmiştir.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırmaktadır.

Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.

10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.

Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.