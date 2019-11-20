Afili Aşk 23.bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? Ayşe aşkını itiraf eder!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmelere yer verildi. Bu haftaki bölümde Ayşe'nin aşk itirafı şaşkına çevirir. Yelda ise bu aşk itirafı sonrası şoke olur. Dizinin sıkı takipçileri '' Afili Aşk 23.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki bölümde Kerem ve Ayşe, Yelda'ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur. Peki Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar. Kerem ve Ayşe, Yelda'ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur.

Modamu Ayşe'nin magazine verdiği demeçler yüzünden zor duruma düşer. Kerem hem şirketin, hem de Ayşe'nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatır; ama, sosyal medyada da peşlerini bırakmayan troller işleri zorlaştırır. Kerem ve Ayşe hem aşkları için, hem de şirket için omuz omuza mücadele verirler. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.

Afili Aşk 23. Bölüm (20 Kasım 2019 Çarşamba) 2. Fragmanı yayınlandı!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem, artık Ayşe'ye olan aşkını itiraf etmiştir. Bundan sonraki adımı ise Ayşe'den bekler. Duyduğu aşk sözcükleriyle çok mutlu olan Ayşe ise Yelda'nın gerçekleri öğrenmesiyle büyük bir kaosun içine düşer. Yelda, Ayşe'nin yavaş yavaş Kerem'in hayatından çıkmasını ister ve onu yönlendirmeye başlar. Yelda'nın amacı Ayşe'nin Kerem'i terk etmesi değil, Kerem'in Ayşe'den soğumasıdır. Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe'nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe'nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.