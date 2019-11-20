Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi seti nerede?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan sezonunun en iddialı dizisi Diriliş Osman ile ilgili geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek olan yapım, Osmanlı'nın kuruluş kısmını konu alacak. Şuana kadar yayınlanan fragmanlarıyla bile trend listelerini altüst eden dizinin ilk bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Peki, Kuruluş Osman dizi seti nerede? Kuruluş Osman nerede çekiliyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN DİZİ SETİ NEREDE?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin setinin nerede olduğunu ve nerede çekildiğini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…