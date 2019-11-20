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nerede çekiliyor? ?

Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar ve daha birçok başarılı ismin bulunduğu dizi, yeni sezonunun en büyük yapımı olarak gösterilirken, izleyiciler tarafından da merakla bekleniyor. Peki, ? Reyting listelerini alt üst etmesi beklenen ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:50
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi seti nerede?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan sezonunun en iddialı dizisi Diriliş Osman ile ilgili geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek olan yapım, Osmanlı'nın kuruluş kısmını konu alacak. Şuana kadar yayınlanan fragmanlarıyla bile trend listelerini altüst eden dizinin ilk bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Peki, dizi seti nerede? . Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN DİZİ SETİ NEREDE?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin setinin nerede olduğunu ve nerede çekildiğini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi seti nerede?
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