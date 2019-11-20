Malhun Hatun’un isminin anlamı nedir? Malhun ne demek?

Kuruluş Osman dizisi ile birlikte oyuncular ve karakterler de merak edilir oldu. Bu karakterlerden bir tanesi de Malhun Hatun oluyor. Hem kendi hem de isminin anlamı araştırılırken dizi için de heyecan dorukta. Şey Edebali'nin kızı olan Malhun, yıllarca babasının gölgesi altında iyi bir öğrenim görmüştür. Malhun Hatun'un isminin anlamı ve ne demek olduğu da merak ediliyor. İşte ayrıntılar!

MALHUN HATUN'UN İSMİNİN ANLAMI NEDİR? MALHUN NE DEMEK?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in eşi olarak bilinen Malhun Hatun isminin anlamı araştırılıyor. Malhun Hatun ya da Malhun; Osman Bey'e kendi beyliğini kurmasında manevi ruhsat verilmesi anlamına gelir.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280 yılında evlendiği ilk eşidir. Adı Bala Hatun ve Rabia olarak da geçmektedir. Şeyh Edebali'nin terbiyesinde iyi bir öğrenim gören Bala Hatun'un Osman Bey ile evliliği sırasında Osman Bey'nin 20'li yaşlar civarında olduğu sanılmaktadır. Osman Bey'in Malhun Hatun'dan kendisinden sonra tahta geçecek oğlu Şehzade Orhan doğmuştur. Yaşamının son yıllarını Bilecik'te yaşayan babası şeyh Edebali'nin yanında geçiren Malhun Hatun 1324'de Bilecik'te hayatını kaybetti. Türbesi, babasının tekkesi yanında bulunmaktadır.