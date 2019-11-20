Son Dakika Haberi: Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! ‘Estetik yok, küçük operasyonlar var…’

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşk ve yaptığı uzun süreli tatiller ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak Acun Ilıcalı'ya canlı yayın sırasında attığı mesaj ile gündeme gelmiş ve uzunca bir süre konuşulmuştu. Sosyal medyada sık sık estetik yaptırdığı eleştirilerine karşı Youtube hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, vücudunda estetik bulunmadığını belirtti. İşte Subaşı'nın son dakika açıklamaları…

ŞEYMA SUBAŞI: 'ESTETİK YOK, KÜÇÜK OPERASYONLAR VAR...'