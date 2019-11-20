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Haberi: ’ndan flaş açıklama! ‘Estetik yok, küçük operasyonlar var…’

Yaptığı her hareket ile magazin gündeminde çokça konuşulan ’ndan flaş açıklamaları geldi. Yıllar içindeki değişimi ile estetik yaptırdığı iddia edilen Şeyma Subaşı bu konuya son noktayı koydu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini ortak bir kararla sonlandırmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, son olarak ünlü televizyoncuya canlı yayın sırasında attığı mesaj ile gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı estetik yaptırdığı iddialarına karşı son dakika açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:04
Son Dakika Haberi: Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! ‘Estetik yok, küçük operasyonlar var…’

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yaşadığı aşk ve yaptığı uzun süreli tatiller ile magazin gündeminden düşmeyen , son olarak Acun Ilıcalı'ya canlı yayın sırasında attığı mesaj ile gündeme gelmiş ve uzunca bir süre konuşulmuştu. Sosyal medyada sık sık estetik yaptırdığı eleştirilerine karşı Youtube hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, vücudunda estetik bulunmadığını belirtti. İşte Subaşı'nın açıklamaları…

ŞEYMA SUBAŞI: 'ESTETİK YOK, KÜÇÜK OPERASYONLAR VAR...'

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Son Dakika Haberi: Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! ‘Estetik yok, küçük operasyonlar var…’
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