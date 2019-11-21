Kuruluş Osman geceye damga vurdu! İlk sıraya yerleşti

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman izleyiciyle buluştu. Yayınlanacağı günü iple çeken izleyici Kuruluş Osman'ın 1. bölümü ile adeta ekrana kilitlendi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyicisinden tam not aldı. Sezonun en iddialı dizisi olarak lanse edilen Kuruluş Osman, dün yayınlanan bölümün ardından açıklanan reyting sonuçları ile de bunu kanıtlamış oldu. Tüm listelerde rakiplerini açık ara fark ile geçen Kuruluş Osman, TOTAL reyting sonuçlarında 15.73 puana ulaştı.

Kuruluş Osman 1. Bölüm'e damga vuran sahne... Bamsı'nın oğlu Aybars şehit oldu!

KURULUŞ OSMAN GECEYE DAMGA VURDU!

Dün akşam ilk bölümü ile ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İlk bölümde yaşananlar şöyle;

Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.

Kuruluş Osman 2. Bölüm (27 Kasım 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! REYTİNGLERDE ZİRVEYE YERLEŞTİ ATV ekranlarında dün ilk bölümü yayınlanan Kuruluş Osman izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. İşte 20 Kasım reyting sonuçları;