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22.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler oluyor? , ’ın babası mı?

ATV’nin sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünde yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve 'la 'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Son bölümde ise Reyyan, Azize Aslanbey’den hesap sormuştu. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinde heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki Hercai 22.bölümde neler oluyor? Haberimizde, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 12:01

Ekranların sevilen dizisi fragmanı nefes kesti. Cuma akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Zehra öğrendikleri karşısında şoke olacak. Dizinin sıkı takipçileri '' Hercai yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki bölümde 'ın, 'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Hazar'ın Miran'ın babası olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki Hercai 22.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? HAZAR, MİRAN'IN BABASI MI?

"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür

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Hercai 22.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Hazar, Miran’ın babası mı?
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