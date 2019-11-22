Hercai 22.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Hazar, Miran’ın babası mı?

Ekranların sevilen dizisi Hercai yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Cuma akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Zehra öğrendikleri karşısında şoke olacak. Dizinin sıkı takipçileri '' Hercai yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki bölümde Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Hazar'ın Miran'ın babası olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki Hercai 22.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? HAZAR, MİRAN'IN BABASI MI?

"Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!"

Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür