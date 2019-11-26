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3.sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur son bölümde neler oldu? Azer'den 'a ağır darbe!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölüm fragmanında şaşırtan gelişmeler yer aldı. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Çukur yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Dün akşam ekrana gelen 3.sezon 10.bölümde Efsun’un müdahalesiyle ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Koçovalıların aksiyon dolu dövüş sahneleri heyecanı yükseltirken, “İkinci yarı yeni başlıyor!” sözleri damga vuruyor. Peki Çukur son bölümde neler oldu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:05
Çukur 3.sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur son bölümde neler oldu? Azer'den Yamaç'a ağır darbe!

yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde zor durumdadır. Dizinin sıkı takipçileri '' Çukur yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Pazartesi akşamı nefes kesen sahneleriyle ekrana gelecek olan yapımın son bölümünde Koçovalıların dövüş sahnesi damga vurmuştu. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde ise Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Peki Çukur 3.sezon 10.bölümde neler oluyor? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

YAMAÇ'IN KAFASI KARIŞIKTIR!

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak.

Çukur 3. Sezon 10. Bölüm'den ilk sahne yayınlandı izle! (25 Kasım 2019 Pazartesi)

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Çukur 3.sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur son bölümde neler oldu? Azer'den Yamaç'a ağır darbe!
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