Çukur 3.sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur son bölümde neler oldu? Azer'den Yamaç'a ağır darbe!

Çukur yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yamaç zor durumdadır. Dizinin sıkı takipçileri '' Çukur yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Pazartesi akşamı nefes kesen sahneleriyle ekrana gelecek olan yapımın son bölümünde Koçovalıların dövüş sahnesi damga vurmuştu. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde ise Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Peki Çukur 3.sezon 10.bölümde neler oluyor? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

YAMAÇ'IN KAFASI KARIŞIKTIR!

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak.

Çukur 3. Sezon 10. Bölüm'den ilk sahne yayınlandı izle! (25 Kasım 2019 Pazartesi)