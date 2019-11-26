Düğüm Salonu nerede çekildi? Düğüm Salonu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Düğüm Salonu filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan film ile ilgili olarak Düğüm Salonu konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Başrollerinde İrem Sak, Emre Karayel, Şahin Irmak gibi oyuncuların bulunduğu yapım ile ilgili merak edilen konular adına bu haberimizi hazırladık. Peki, Düğüm Salonu nerede çekildi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilenler…

DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI

Düğüm Salonu'nun başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor. Mizahı ve aksiyonu yüksek bu filmin yönetmenliğini Eyyvah Eyvah serisinden tanıdığımız ünlü yönetmen Hakan Algül üstleniyor.