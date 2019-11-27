MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim? 26 Kasım MasterChef son bölümde neler oldu?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacıların arasında rekabetin arttığı Masterchef'te 2 yarışmacı yine dokunulmazlığı kaybederek eleme potasına girdi. Programın sıkı takipçileri ''26 Kasım MasterChef son bölümde neler oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kıran kırana yaşanan mücadelede dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları takım oylamasıyla haftanın eleme adaylarını belirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Somer şef tarafından açıklandı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler? Son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef 26 Kasım son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için Gaziantep'e gitti. Gaziantep yöresinden yemekler yapan takımlar, Gaziantep Belediye Başkanı, Valisi ve Gaziantep Futbol Kulübü futbolcularından puan topladı.

KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Yapılan oy sayımının ardından Kırmızı takım 7 - 4 önde bitirerek dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef son bölümde kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Gaziantep'te çekilen bölümde yarışmanın çok özel konukları vardı. Yarışmaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in ünlü restoran sahipleri ve Gaziantep Spor Kulübü Başkanı ve futbolcuları konuk oldu. Menüde Dövmeli Alaca Çorbası, Zeytin Böreği, Ayvalı Ekşili Taraklık, Firik Pilavı ve Astarlı Sütlaç vardı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Somer şef tarafından açıklandı. Yemeği diğerine daha fazla beğenilen Ekin, son anda eleme potasına girmekten kurtuldu. Böylelikle MasterChefi'in ilk eleme adayları Rıfat ve Güzide oldu.