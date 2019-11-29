Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Atiye dizisinden yeni tanıtım! Netflix Atiye dizisi ne zaman çıkacak? Atiye (The Gift) dizisi konusu ve oyuncuları

dizisinden yeni tanıtım! Netflix Atiye dizisi ne zaman çıkacak? Atiye (The Gift) dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix Türk dizileri arasına bir yapım daha katılıyor. Netflix’in yeni Türk dizisi ’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımın ardından dizinin yayınlanacağını günü merak içerisinde bekleyenler, Netflix’in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Başak Köklükaya, Melisa Şenolsun, , ve gibi tecrübeli ve genç isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosu ve mistik bir hikayeyi esas alan konusu ile dikkatleri üzerinde toplayan Atiye dizisi ne zaman Netflix platformunda olacak? İşte diziyle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 07:57
Atiye dizisinden yeni tanıtım! Netflix Atiye dizisi ne zaman çıkacak? Atiye (The Gift) dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix'in Hakan Muhafız'dan sonraki ikinci Türk dizisi olmaya hazırlanan Atiye, çok yakında izleyici ile buluşacak. Bir Türk yapımı olarak gizem ve drama türünün başarılı örneklerinden bir tanesi olması beklenen ve yayınlanan tanıtımları ile birlikte şimdiden hatırı sayılır izleyici kitlesine sahip olacağı öngörülen Atiye dizisinin konusu ve oyuncuları merak uyandırıyor. Melisa Şenolsun, Beren Saat, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosun genç ve yetenekli oyuncular ile tecrübeli isimler bir arada yer alıyor.

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix platformunda izleyici ile buluşacak.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık ve Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. İkinci sezon çekimlerin tamamlanan dizi Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşfin, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatıyor.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye'nin mistik hikayesi konu alınıyor. Anadolu topraklarında yürütülen bir kazı çalışması esnasında genç bir ressamın hayatı değişir ve geçmişine dair sırların peşinden koşmaya başlar.

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat sürmekteyken Göbeklitepe'de yapılan bir keşif hayatını değiştirir. Bölgede kazı yöneticisi arkeolog Erhan, Atiye ve Göbeklitepe arasındaki mistik bağı gözler önüne serecek bir sembolü keşfeder. Atiye ise bu renkli maceranın içerisine atılacak antik tapınakta geçmişini araştırmaya başlar.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Metin Akdülger, Beren Saat, Melisa Şenolsun, Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisinde Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler de rol alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atiye dizisinden yeni tanıtım! Netflix Atiye dizisi ne zaman çıkacak? Atiye (The Gift) dizisi konusu ve oyuncuları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN