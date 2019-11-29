Payitaht Abdülhamid 98.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?

TRT1'in iddialı dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümünde heyecan zirvede yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Abdülkadir Sabahattin'le sohbet ettikçe eski özgürlükçü fikirleri canlanmaya başlar. Gülcemal Blavatsky'e Mehmet'in kendisi hakkındaki gerçeği öğrendiğini söyler. Peki Payitaht Abdülhamid 98.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 98. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zalman, Zülüflü'nün elinde Abdülhamid'in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğrenir ve harekete geçer. Abdülhamid'i tuzağa çekmek, tahtını hatta hayatını sona erdirmek için her zamankinden daha büyük, daha karışık ve daha bilinmez bir oyun kurar. Bir suikastçı tutar.

Payitaht Abdülhamid 98. son bölüm fragmanı izle!

Halil Halid Abdülhamid'in gönderdiği gramofonu telsiz haline getirmeyi başarır. İmro uluslararası siyasette tanınmak istemektedir. Bir devletle masaya oturup pazarlık yapabilmek için bir rahibe kaçırır.

Mehmet Gülcemal'i kilisede görmüş ve sevdiği kızın gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Blavatsky, Bidar'dan cemiyette düzenlenecek sergide, tarihte laneti ile bilinen meşhur Mavi Elmas'ı da sergilemek istediklerini söyler. Bu esrarengiz elması en son Abdülhamid satın almıştır. Blavatsky'nin amacı elması çalmaktır.

Abdülkadir Sabahattin'le sohbet ettikçe eski özgürlükçü fikirleri canlanmaya başlar. Gülcemal Blavatsky'e Mehmet'in kendisi hakkındaki gerçeği öğrendiğini söyler.

Blavatsky o halde onu ölümle tanıştıralım der!!! Mehmet ölecek mi?

Mavi elmas el mi değiştirecek?

Halil Halid İmro'nun planını bozacak mı?

Yaklaşan harp için silahlanma çabası içinde olan Abdülhamid, Zalman'ın planıyla ziyarete gittiği fabrikada kurşunların hedefi mi olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Abdülhamid, işbirliği yaptığı Zülüflü İsmail'i affederken hem bunu düşmana makul gösterecek, hem de tüccarların silah amborgasunu yıkacak bir çözüm bulur. Ama çözemediği bir sorun vardır. Devletin içinde olduğu söylenen Hristiyanları öldüren çete… Zalman'ın bu konudaki acımasız tertibi Abdülhamid'i köşeye sıkıştırır. Sabahattin ve Karaso bir kadını geçmişin tozlu sayfalarının arasından çıkarıp Zülüflü'yle yüzleştirmek isterler. Böylece Zülüflü'yü saflarına katabileceklerdir. Aynı kadına içine düştüğü oyundan kurtulabilmek için Abdülhamid'in de soruları vardır. Zülüflü, Zalman ve Abdülhamid aynı adrese gider. Gördükleri üçünü de şok edecektir.