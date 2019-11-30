Chefs' Arena yarışmacıları ve şefleri kim? Chefs' Arena Kadınlar ve Erkekler takımında kimler var?

Kanal D'de yayınlanmaya yeni başlayacak olan Chefs Arena yarışmacıları ve şefleri araştırılıyor. İlk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan programda heyecan zirvede yaşanacak. Programın sıkı takipçileri şimdiden '' Chefs Arena yarışmacıları ve şefleri kimler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Programın birinci bölümünde kadınlar ve erkeklerin mücadelesi başlıyor. Batuhan Piatti, şefler Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri yönetiminde ki yarışmacılar, Türk mutfağının önemli lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor. Programda kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı grup kıran kırana mücadele verecek. Peki Chefs Arena yarışmacıları kimler? Yarışmanın kuralları nelerdir? Chefs Arena kadınlar ve erkekler takımında kimler var?

CHEFS ARENA YARIŞMACILARI VE ŞEFLERİ KİMLER? CHEFS ARENA 1.BÖLÜM BU AKŞAM BAŞLIYOR!

Kanal D'de yeni başlayacak olan Chefs Arena yarışması için geri sayım başladı. Haberimizde, Chefs Arena yarışmacıları ve şefleri hakkında merak edilenlere bakabilirsiniz.