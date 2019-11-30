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Chefs' Arena yarışmacıları ve şefleri kim? Chefs' Arena Kadınlar ve Erkekler takımında kimler var?

Ekranların yeni yarışma programı yarışmacıları ve şefleri merak ediliyor. Kanal D’nin iddialı yemek yarışmasının ilk bölümü bu akşam başlıyor. Kadınlar ve Erkekler olarak iki ayrı takımın yarışacağı programda kıran kırana mücadele yaşanacak. Medya gündemini takip edenler ‘’ kimler?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Dünyada ilgiyle izlenen yemek programı ülkemizde de farklı formatla karşımıza çıkacak. Gerçek şeflerin arenası olacak programda iki takımda restorandaki müşterilerin istedikleri yemekleri yapacak. Her bölüm restorana gelen misafirlere yemeklerini beğendirip kazanan takımdan, bir yarışmacıyı 10.000 lira nakit ödül beklerken, kaybeden takımdan bir kişi programa veda edecek. Peki Chefs Arena yarışmacıları ve şefleri kimler? Yarışmanın kuralları nelerdir? Chefs Arena kadınlar ve erkekler takımında kimler var?

Giriş Tarihi: 30.11.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 17:40
Chefs' Arena yarışmacıları ve şefleri kim? Chefs' Arena Kadınlar ve Erkekler takımında kimler var?

Kanal D'de yayınlanmaya yeni başlayacak olan yarışmacıları ve şefleri araştırılıyor. İlk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan programda heyecan zirvede yaşanacak. Programın sıkı takipçileri şimdiden '' ve şefleri kimler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Programın birinci bölümünde kadınlar ve erkeklerin mücadelesi başlıyor. Batuhan Piatti, şefler Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri yönetiminde ki yarışmacılar, Türk mutfağının önemli lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunuyor. Programda kadınlar ve erkekler olarak iki ayrı grup kıran kırana mücadele verecek. Peki Chefs Arena yarışmacıları kimler? Yarışmanın kuralları nelerdir? Chefs Arena kadınlar ve erkekler takımında kimler var?

CHEFS ARENA YARIŞMACILARI VE ŞEFLERİ KİMLER? CHEFS ARENA 1.BÖLÜM BU AKŞAM BAŞLIYOR!

Kanal D'de yeni başlayacak olan Chefs Arena yarışması için geri sayım başladı. Haberimizde, Chefs Arena yarışmacıları ve şefleri hakkında merak edilenlere bakabilirsiniz.

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Chefs' Arena yarışmacıları ve şefleri kim? Chefs' Arena Kadınlar ve Erkekler takımında kimler var?
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