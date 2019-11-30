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29 Kasım kim birinci oldu kim elendi belli oldu! nasıl sonuçlandı?

birincisi ve elenen yarışmacısı puan durumlarına göre açıklandı. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla yapılan yarışmada gelinler yarışmaya kaynanalar puan durumlarını belirlemeye devam ediyor. Haftanın finalinde Melike'ye sürpriz hazırlıyorlar! Melike sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Duygusal anların yaşandığı bölümde gözyaşları dökülüyor. Bu hafta 5 altın bileziği kazanan, elenen ve birinci olan yarışmacısı belli oldu. Peki 29 Kasım oldu kim elendi? Haftanın finalinde 5 altın bileziği kim aldı? 29 Kasım nasıl sonuçlandı?

Giriş Tarihi: 30.11.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 09:17
Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim birinci oldu kim elendi belli oldu! Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

Ekranların sevilen yarışma programı 'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla yapılan yarışmada gelinler en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın son bölümünde gelinler birinci olabilmek için yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Programın son bölümünde Duygu'nun eşi programa gelerek kendisine evlilik teklifinde bulundu. Bugün ekrana gelecek olan kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemek karşısında şok olacak. Peki 29 Kasım oldu kim elendi? nasıl? 5 Altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU? 29 KASIM

Gelinim Mutfakta'nın 81. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan isim 66 puanla Elif oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Elif, Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 7 puanla Duygu oldu. Günün en yüksek puanını alan gelini 20 puanla Melike oldu. Aydan 13 puan aldı.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Aydan ve Duygu oldu. En düşük puanı alarak veda edecek olan gelin 49 puanla Aydan oldu. Duygu 56 puanda kaldı.

BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

5 altın bileziğin sahibi ve en yüksek puanı alan gelini 66 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Melike 58 puanla ikinci oldu. Ancak Melike gelin hamileliğinden dolayı yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Bu nedenle veda eden isim Melike ve kayınvalidesi Şaheste hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLDU? 29 KASIM

Gelinim Mutfakta 405. Bölümün fragmanı yayında! Melike'ye büyük sürpriz!

Gelinler, Melike'ye sürpriz hazırlıyorlar! Melike sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemek karşısında şok oldu.

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Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim birinci oldu kim elendi belli oldu! Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?
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