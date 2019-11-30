Haberler
>
Medya Haberleri
>
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 30.11.2019 22:25Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 22:26
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?