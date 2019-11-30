Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından ’de sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.11.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 22:26
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır?

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?

danimarka

hindistan

güney kore

macaristan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere "teknoloji büyükelçisi" atamıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN