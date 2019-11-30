Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 30.11.2019 20:44Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 20:55