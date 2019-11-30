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Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından ’de sorulan Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.11.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 20:55
Kimin yellenmekle ilgili bir yazısı vardır?

Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır?

winston churchill

thomas edison

benjamin franklin

nikola tesla

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Kimin "yellenmek"le ilgili bir yazısı vardır?
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