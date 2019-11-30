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"Kuru fasulye yedikten sonra akşam dokuz itibarıyla arkadaşının zıddına, hamama gidip peştemal giydi" cümlesinde yanlış yazılan kelime sayısı kaçtır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan "Kuru fasulye yedikten sonra akşam dokuz itibarıyla arkadaşının zıddına, hamama gidip peştemal giydi" cümlesinde yanlış yazılan kelime sayısı kaçtır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından ’de sorulan "Kuru fasulye yedikten sonra akşam dokuz itibarıyla arkadaşının zıddına, hamama gidip peştemal giydi" cümlesinde yanlış yazılan kelime sayısı kaçtır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.11.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 21:44
Kuru fasulye yedikten sonra akşam dokuz itibarıyla arkadaşının zıddına, hamama gidip peştemal giydi cümlesinde yanlış yazılan kelime sayısı kaçtır?

"Kuru fasulye yedikten sonra akşam dokuz itibarıyla arkadaşının zıddına, hamama gidip peştemal giydi" cümlesinde yanlış yazılan kelime sayısı kaçtır?

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"Kuru fasulye yedikten sonra akşam dokuz itibarıyla arkadaşının zıddına, hamama gidip peştemal giydi" cümlesinde yanlış yazılan kelime sayısı kaçtır?
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