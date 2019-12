Güvercin 2. bölüm fragmanı yayında! Kenan ile Zülüf evlenecek mi? İşte Güvercin 2. yeni bölüm fragmanı

İntikamın doğurduğu büyük aşkı anlatan Güvercin 2. Bölüm fragmanı yayında! Star TV ekranlarının iddialı ve sevilen dizisi Pazar akşamları televizyon ekranlarında olacak. Geçtiğimiz hafta; Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu'nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir'in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları'nın Bey Mahallesi'ndeki büyük konağına ateş gibi düşmüş ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Peki, Güvercin 2. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte Güvercin 2. Yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar…

GÜVERCİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Güvercin 2. bölüm ikinci fragmanı izle!

GÜVERCİN İLK BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu'nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir'in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları'nın Bey Mahallesi'ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar'ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir'e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet'in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır. Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları'nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir.

Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez. Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise'yi kaçıran Müslüm'ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.

GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan'ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf'ü görür kuyudan çıkarken. Kenan'ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur. On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…