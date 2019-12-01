Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı izle! Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? İşte Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!

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fragmanı izle! Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? İşte Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!

ile bu akşam ekranlara gelecek. ’nin sevilen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan yapım her hafta seyircilerini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ali ve Pilot’un kardeş olduklarını öğrenmeleriyle birbirlerine sımsıkı sarılmış ve iki kardeşin yıllardır çektikleri özlem sona ermişti. Başrollerinde Keremcem gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi ile ilgili olarak Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer alıyor. İşte Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 1.12.2019 12:25

Kimse Bilmez 24.bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde şoke eden gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanı dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı'nda neler oluyor? İşte bu akşam izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak olan Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 24. son bölüm ikinci fragmanı izle!

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?

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Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı izle! Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? İşte Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!
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