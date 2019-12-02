Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Son Dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı gündem oldu!

: 'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! ’nun cevabı gündem oldu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması , 847. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyen yarışma da 7 yıllık avukat ’ın söylediği sözler izleyiciyi çileden çıkarttı. Programa ilk geldiği andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Buket Hanım’ın o açıklamalarına ’nun verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 08:06
Son Dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı gündem oldu!

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşamki bölümünde yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmaya 7 yıllık avukat olduğunu söyleyen Buket Hanım'ın aile ile ilgili sözleri damga vurdu. Programa geldiği ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Buket Hanım, seyirciyi çileden çıkarttı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

"AİLEMLE TÜM BAĞIMI KOPARDIM"

Kenan İmirzalıoğlu daha sonra Buket Hanım'a neden ailesiyle kan bağının olmadığını sordu. Yarışmacı, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı!

STÜDYO BUZ KESTİ

Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmirzalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.

İZLEYİCİLERİ ÇILDIRTTI

İmirzalıoğlu'nun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözüne karşılık yarışmacının "Onlar da bizim kıymetimizi unutmasınlar" sözü izleyenleri çıldırttı.

Sosyal medyadan Kenan İmirzalıoğlu'na destek mesajları yağarken yarışmacı tepki çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı gündem oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN