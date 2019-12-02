Zalim İstanbul 21. yeni bölüm fragmanı izle! Ceren ile Nedim boşanıyor mu? İşte Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının entrika dolu ve en çok izlenen dizisinde bu hafta yeni iyileşen Nedim, şirketin başına geçmek istiyor. Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi her Pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Zalim İstanbul 21. Bölüm fragmanı neler oluyor? Ceren ve Nedim boşanacak mı? İşte Zalim İstanbul 21. Yeni bölüm fragmanı!

ZALİM İSTANBUL 21. SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Zalim İstanbul 21. son bölüm fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zalim İstanbul 21. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ceren, Agah'ın teklifini kabul ediyor!

Agah, Ceren'i tamamıyla Karaçayların hayatından çıkartabilmek için ona bir anlaşma sunar. Ceren bu anlaşmayı kabul ederse elindeki açık çeke istediği meblağı yazacaktır. Bu anlaşmanın kurallarından birisi de doğacak olan çocuğun tüm haklarından vaz geçmesidir. Ceren, hiç düşünmeden anlaşmayı imzalar. Agah, istediğini elde eder. Bu anlaşma köşkü ayağa kaldırır. Özellikle Şeniz, Agah'ın kararını şaşkınlıkla karşılar.

Agah Bey ise, bu anlaşmadaki çocuk kuralını Nedim ile konuşur. Nedim'e, tüm zorbalıklarına karşın yanında durduğu Ceren'in yüzünü gösterdiğini düşünür. Nedim, bu olaya çok kızsa da umursamaz bir tavır takınır. Şirkette ise işler daha da karışır. Nedim, şirketin başına geçmeye kararlıdır; fakat, Agah'ın her şeyi ona bırakmaya niyeti yoktur. Bu durum Nedim ile Cenk'in tekrar karşı karşıya kalmasına neden olur.