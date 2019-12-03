Devrim Arabaları konusu gerçek mi? Devrim Arabaları filmi oyuncuları ve konusu!

Devrim Arabaları filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Kanal D'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Devrim Arabaları konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Gerçek bir hikayeyi konu alan filmin başrolünde Taner Birsel, Selçuk Yöntem gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki Devrim Arabaları filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

DEVRİM ARABALARI KONUSU NEDİR?

1960 yılında 27 Mayıs darbesi sonucu göreve gelen general Cemal Gürsel'in gerçek hikayesinden yola çıkarak oluşturulan Devrim Arabaları adlı filmi babası darbecilikle suçlanan parlak yönetmen Tolga Örnek'in çekmesi ilginç bir tesadüf olmuştur. İhtilalden bir sene sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, uzun zamandır hasretini çektiği yerli üretim bir otomobil yapılmasını emreder ve görevin TCDD işletmesine verildiğini açıklar.

Hemen işe koyulan 23 mühendisin önünde bu otomobili yapmak için Cumhuriyet Bayramı'na kadar yalnızca 130 gün vardır. Devrim adı verilecek olan bu arabayı üretmek için 23 mühendis el ele verecek, kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak zamanla, yoklukla, politikayla, karşılarına çıkan sayısız engelle baş etmek zorunda kalacaktır.

Benzini bitti diye yolda kalan araba etiketiyle unutulan Devrim'in hazin hikayesinin bilinen ve bilinmeyenlerinin anlatıldığı Devrim Arabaları filminin senaryosunu, Murat Dişli ve Tolga Örnek 2 yıllık bir araştırma sonucunda oluşturmuşlar. Yardımcı yönetmenlik görevinde ise daha sonra Kuzey ve Güney adlı başarılı dizi filmin yönetmeni olacak Mehmet Ada Öztekin bulunmakta.

DEVRİM ARABALARI OYUNCULAR KİMLER?

Taner Birsel

Halit Ergenç

Vahide Gördüm

Serhat Tutumluer

Ali Düşenkalkar

Selçuk Yöntem,

Uğur Polat

Altan Gördüm