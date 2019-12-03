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Galatasaraylı basketbolcu kimdir? Müge Boz'un eşi ?

Ünlü oyuncu Müge Boz eşi ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan güzel oyuncu doğum hikayesini takipçileriyle paylaştı. Haziran ayında evlenen çift geçtiğimiz haftalarda Vina adını koydukları bebeğini kucaklarına aldılar. Basketbolcu Erdeniz ile Boz’un bebekleri basında yer almaya devam ediyor. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğlu olan Caner Erdeniz, 2.00 boyundadır ve Galatasaray'da oynamaktadır. Peki Müge Boz'un eşi , nereli?

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:24
Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz kimdir? Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz nereli?

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz'un mutlu evlilikleri sürüyor. Çiftin Vina adında bir kız çocukları oldu. Magazin gündeminde sık konuşulan isim olan Boz sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Hamileliği boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Boz, doğum hikayesini de YouTube kanalından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun eşi Caner Erdeniz'in hayatını merak edenler ise internette araştırmaya başladı. Peki Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir, nereli?

CANER ERDENİZ KİMDİR?

2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'nda kariyer hayatına başlayan Caner Erdeniz, ünlü oyuncu ve model Müge Boz ile nikah masasına oturacak. Evlilik haberlerinin damga vurması ile Erdeniz'in hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu.

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'nda başlayan Caner Erdeniz, sonra sırasıyla, Maliye Milli Piyango, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler, Acıbadem Üniversitesi SK, Eskişehir Basket, Galatasaray takımlarında forma giydi. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz, kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

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Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz kimdir? Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz nereli?
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