Yemin 132.bölüm fragmanı yayında! Yemin son bölümde neler oldu? Emir, gerçekleri öğrenecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her gün saat 20.00'da yeni bölümleriyle karşımıza çıkan dizinin son bölümü nefes kesmişti. Dizinin sıkı takipçileri '' Yemin 131.bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. 2 Aralık Pazartesi Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin 131.bölümünde Emir görüntüleri izliyor. Aşkın, zora savaş açtığı yeni bölümde seyircileri yeni sürprizler bekliyor. Peki Yemin 132.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oluyor?

YEMİN 132.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Yemin Dizisi 132. Bölüm (3 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! Emir CD'deki şok görüntüleri...

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

REYHAN ZOR DURUMDADIR...

Yemin dizisinde Emir tehlikede olan Reyhan'ı kurtarmak için harekete geçer.

Reyhan'ın hayatı büyük bir tehlike altındadır. Emir, hayatı tehlikede olan Reyhan'ı kurtarabilecek midir? Kemal'in kendisi için ev tuttuğunu öğrenen Narin'in büyük bir şok yaşar.

Cavidan, yeni bir plan yaparak onu engellemeye çalışır. Reyhan'ın ne olursa olsun konaktan gitmesi için elinden geleni yapar. Ceren'de takıntı haline getirdiği Emir'i elde etmeye çalışmaktadır. Hikmet'in başına gelenlerin sorumlusu olan Cavidan, hiçbir pişmanlık duymaz. Emir, yavaşta olsa annesinin gerçek yüzünü görmeye başlamıştır.