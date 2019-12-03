Zor Kazanç filmi konusu nedir? Zor Kazanç oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Zor Kazanç filmi için geri sayım başladı. 2013 yılı yapımı film aksiyon ve dram türünde olup yapımı ABD'ye aittir. Yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı film üç arkadaşın bulaştığı suçlar doğrultusunda yaşadıkları maceraları ele alıyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı konusu ile sürükleyen Zor Kazanç filmi konusu nedir? Zor Kazanç filmi nerede çekildi? İşte filmin oyuncuları!

ZOR KAZANÇ FİLMİ KONUSU

Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları'nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.

ZOR KAZANÇ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie'nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

2 Mayıs 1972 tarihinde Kaliforniya'da doğan Dwayne Johnson'ın annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson'dur. Güreşteki lakabı "The Rock" olan Dwayne Johnson Lise yıllarında da Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımında savunma oyuncusu olarak oynadı. Miami Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra güreş kariyerinde önemli yerlere geldi. Toplamda 16 kez şampiyon olan Dwayne Johnson 2002 yılından sonra film çekimleri için güreş arenasını yavaş yavaş terk etti.

2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurdu ve film kariyerine ağırlık verdi. Akrep Kral (2002) ile yakaladığı çıkışı, Kıyamet Öyküleri, Sihirli Dağ gibi sürdüren Johnson Hızlı ve Öfkeli 5'te Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolleri paylaştı. G.I. Joe: Misilleme, Muhbir ve Zor Kazanç ve Herkül: Özgürlük Savasçısı, San Andreas Fayı filmlerinde karşımıza çıkan Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisinin de çekirdek kadrosuna yerleşti.

ZOR KAZANÇ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zor Kazanç filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli mekanlarında çekilmiştir.