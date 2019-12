Can Yaman kimdir, kaç yaşındadır? Can Yaman hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Yaptığı açıklamalar ile gündemi oldukça meşgul eden Can Yaman ismi trend oldu. Gündemi epey meşgul eden ünlü oyuncu sosyal medyada çokça konuşuluyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. Aslen Yugoslav kökenli olan Can Yaman kimdir? Can Yaman hangi dizi ve filmlerde oynadı?

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

CAN YAMAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı "Gönül İşleri" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen gibi usta oyuncuların yer aldığı bu dizide Bedir karakterini canlandırdı.



2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "İnadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı. En büyük çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı. Bu dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı sık sık aşk dedikodularına karıştı.