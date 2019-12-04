Kurşun dizisi final mi yapıyor? Neden final yapıyor? Kurşun reytinglerde…

Kurşun dizisi final mi yapıyor? sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çarşamba akşamları FOX TV'de yayınlanan dizi reytinglerde son haftadır düşüş yaşıyor. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmıyor. Medya gündemini takip edenler '' Kurşun final mi, neden final yapıyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya ve Burçin Terzioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi erken final kararıyla herkesi şaşırttı. Peki FOX TV dizisi Kurşun final mi yapıyor? Neden final yapıyor?

KURŞUN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX TV'de yayınlanan Kurşun dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Haberimizde, Kurşun dizisi final kararı ve dizi hakkında tüm gelişmelere bakabilirsiniz.

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Cem Kurtoğlu, Şebnem Dilligil ve Begüm Akkaya gibi oyuncuların yer aldığı Kurşun dizisinin ilk 5 bölümünün ardından final kararı alındı. Kurşun dizisi 4 Aralık 2019 Çarşamba günü Fox TV'de yayınlanacak 7. bölümüyle final yapacak.

İddiaya göre, Kurşun dizisinin final yapmasının ardından Engin Altan Düzyatan da radikal bir karar aldı. Diriliş Ertuğrul'daki rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Düzyatan, ekranlara bir süre ara verecek.

KURŞUN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

1970'li yıllarda geçen dönem dizisi, Savcı Orhan Atmaca'nın, Leyla Devrim ile birlikte karanlığa karşı mücadelesini ve aşklarını konu alan farklı hikayesi ile başlamıştı. İlk bölümleri ilgiyle izlenen dizinin sonraki bölümleri reyting savaşına yenik düştü ve final kararı aldı.