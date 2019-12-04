Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir? Osman Gazi ve Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? İşte hayatı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman dizisi ve dizinin karakterleri yoğun olarak araştırılıyor. Tarihimizde yer alan önemli isimlere ilişkin bilgileri öğrenmek isteyen dizinin sıkı takipçileri özellikle Bala Hatun hakkında araştırma yapıyor. Şeyh Edebali'nin kızı olup olmadığı, Osman Gazi ile ne zaman evlendiği gibi sorulara yanıt arayan dizinin sıkı takipçileri araştırmalarına hız kazandırdı. Haberimizin içeriğinden Rabia Bala Hatun hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki; Rabia Bala Hatun kimdir? İşte hayatı!

RABİA BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.