Osman Gazi'nin eşinin babası ve akıl hocası Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali'nin Osmanlı tarihi açısından önemi

Anadolu topraklarının ilim ve irfan erbaplarından bir tanesi olan Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin akıl hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine yön veren önemli bir şahsiyet olan Şeyh Edebali, Kuruluş Osman dizisine gösterilen yoğun ilginin ardından merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda Şeyh Edebali hakkında yapılan araştırmalar yoğunluk kazanırken özellikle dizinin yeni bölümlerinin ekrana geldiği akşamlar, Şeyh Edebali hakkında çeşitli sorular arama motorlarında araştırılıyor. Bu soruların başında ise Şeyh Edebali kimdir geliyor. İşte Şeyh Edebali hakkında merak edilenler…

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali, 1206 yılında Karaman'da doğdu. Edebali ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî'nin öğrencisi oldu. Daha sonra Şam'a giderek Sadreddin Süleyman b. Ebü'l-İz ve Cemâleddin el-Hasîrî gibi dönemin tanınmış âlimlerinden dinî ilimleri tahsil etti. Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi.

Moğol istilâsının ardından büyük bir çalkantı ve buhran yaşayan Müslüman Anadolu'nun, içinde bulunduğu bu girdaptan kurtulması için büyük gayretler sarf etti.

Gerek Osmanlı Beyliği'nin mevcut coğrafî durumu, gerekse fertlerindeki İslâm'a hizmet heyecan ve aşkı ile dolu bir i'lâ-yı kelimetullâh anlayışı nedeniyle Şeyh Edebali Hazretleri yakınlarıyla birlikte Osmanlı mülküne yerleşti ve cümle gayret ve himmetini bu beyliğin madden ve mânen büyüyüp gelişmesi için çalıştı.

Bilecik'te bir zâviye kurarak halkı irşada başladı. Zâviyesi hiç boş kalmadı. Şeyh Edebâli gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştı hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundururdu.

ŞEYH EDEBALİ'NİN TÜRBESİ NEREDE?

Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik şehir merkezinde yer almaktadır. Bilecik Otogarı'nın hemen karşısında Şeyh Edebali'nin mezarına giden bir yol bulunmaktadır. Bilecik halkı arasında bu yol, "Türbe Yolu" olarak bilinmektedir. Otogarın karşısında bu yolu takip ederek yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki Orhan Gazi Camii'ne ulaşılmaktadır. Şeyh Edebali Türbesi, bu caminin sol tarafında bulunan geniş merdivenlerin sonunda yer almaktadır.