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sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Çocuk, Azize, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen diziler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Salı akşamı ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Azize, Star TV’de Çocuk son bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini sıkı takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Geçen hafta Azize dizisi sıralamanın gerisinde kalmış, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise Total, AB ve ABC1 sıralaması merak edildi. Peki sonuçları açıklandı mı? Çocuk, Azize, sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 4.12.2019 08:36
Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Çocuk, Azize, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranların sevilen dizileri birinci olabilmek için yarıştı. Salı akşamı ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Azize, Star TV'de Çocuk yer aldı. Dizilerin sıkı takipçileri '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi birinci olurken, Azize dizisi reyting sonuçlarına göre Total'de 12.sırada yer aldı. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çocuk, Azize, sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 ARALIK

3 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, hangi yapımın birinci olduğunu görebilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Çocuk, Azize, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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