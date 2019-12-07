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6 Aralık kim birinci oldu kim elendi? nasıl?Gelinler kızıştı!

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen programı birincisi ve elenen ismi belli oldu. Her hafta Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor ve gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları alan gelinler belli oluyor. Lider olan gelin beş altın bileziğin sahibi oluyor. Programın sıkı takipçileri ‘’ 6 Aralık oldu kim elendi?’’ sorusuna yanıt aranmaya başladı. Haftanın finalinde rekabet ve gerilim her hafta artıyor. Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklanacak. Geçen hafta elenen gelin Melike ve kayınvalidesi Şaheste Hanım olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 6 Aralık nasıl?

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:27
Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?Gelinler kızıştı!

Ekranların sevilen yarışma programı birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla yapılan programda gelinler yarışıyor kaynanalar puan vermeye devam ediyor. Medya gündemini takip edenler '' 6 Aralık oldu kim elendi?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği final bölümünde elenen yarışmacı stüdyoda hüzünlü anlar yaşatıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programında gelinler Cuma günü birinci olabilmek için hünerlerini sergiliyor ve yüksek puan almak istiyor. Peki kim birinci oldu, kim elendi? Puan durumu nasıl? Hafta finalinde kim elenecek, kim bilezikleri kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 6 ARALIK

6 Aralık ve elenen ismiyle birlikte puan durumları belli oldu ilgili detaylara haberimizin devamında erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?Gelinler kızıştı!
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