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sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık , Sevgili Geçmiş, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Cuma akşamı Kanal D’de , Star TV’de Sevgili Geçmiş, TRT 1’de Payitaht Abdülhamit, ATV’de Hercai son bölümüyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta Arka Sokaklar dizisi birinci olurken, Hercai ikinciliği üstlenmişti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, izlenme oranları yapımlara göre değişiyor. bir televizyon programının ortalama izlenme oranını merak edenler Total, AB ve ABC1 sıralamasını araştırıyor. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:53
Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de , Star TV'de Sevgili Geçmiş, TRT 1'de Payitaht Abdülhamit, ATV'de Hercai yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve film tutkunları total, ab ve abc1 sıralamasını araştırmaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sonuçlara bakacak olursak Total'de Arka Sokaklar 20.6 Share alarak birinci, Hercai 18.62 Share alarak ikinci, Arka Sokaklar Özet 13.96 Share alarak dördüncü olmuştu. Peki açıklandı mı? 6 Aralık Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLADNI MI? 6 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 6 Aralık Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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