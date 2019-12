Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Sevgili Geçmiş, TRT 1'de Payitaht Abdülhamit, ATV'de Hercai yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve film tutkunları total, ab ve abc1 sıralamasını araştırmaya başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sonuçlara bakacak olursak Total'de Arka Sokaklar 20.6 Share alarak birinci, Hercai 18.62 Share alarak ikinci, Arka Sokaklar Özet 13.96 Share alarak dördüncü olmuştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLADNI MI? 6 ARALIK

