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kimdir? Ünlü oyuncu Burcu Özberk kaç yaşında ve nereli?

kimdir sorusu ünlü oyuncunun instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar sonrasında gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizisi Afili Aşk’ta başrol olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından linç yorumlarına tutuldu. Bunun üzerinde , kaç yaşında ve nereli tarzında sorular ise internet üzerinden araştırılmaya başladı. Peki, Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 13:34
Burcu Özberk kimdir? Ünlü oyuncu Burcu Özberk kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşmasıyla takipçilerinin yorum yağmuruna tutmasına neden oldu. Özberk'in giydiği kıyafetleri fazla iddialı bulan hayranları tarafından oldukça eleştirilen oyuncuyla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? Burcu Özberk nereli? İşte detaylar…

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Türk dizi ve tiyatro oyuncusu kariyerine bu akşam ekrana gelecek olan Afili Aşk dizisinde hayat vereceği Ayşe karakteri ile devam edecek.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır. Şu anda TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde oynamaktadır.

Rol aldığı bazı oyunlar:

Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi


Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki

Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey

Macbeth Abla

Kuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar

Oynadığı diziler ve filmler:

Muhteşem Yüzyıl 2013 - Huricihan Sultan

Güneşin Kızları 2015-2016 Nazlı Yılmaz

Şahane Damat 2016 Melike Sağlam

Badem Şekeri (2017)

Badem Şekeri 2 (2017)

Badem Şekeri 3 (2017)

Aslan Ailem 2017/2018 Burcu Ölgün

Direniş Karatay 2018 Türkan

Afili Aşk

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Burcu Özberk kimdir? Ünlü oyuncu Burcu Özberk kaç yaşında ve nereli?
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