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Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitleri olan hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitleri olan hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitleri olan hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 22:54
Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitleri olan hangisidir?

Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitleri olan hangisidir?

A- Kestane

B- İncir

C- Üzüm

D- Dut

Doğru Cevap: İncir

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Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan, Sarılop, Beyaz Orak, Siyah Orak ve Halebi gibi çeşitleri olan hangisidir?
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