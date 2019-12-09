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konusu gerçek mi? oyuncuları ve konusu!

konusu gerçek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2011 yapımı olan filmin başrolünde Storm Cell filmiyle ünlenen başarılı oyuncu Andrew Airlie bulunuyor. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören film bilimkurgu hikayesiyle dikkat çekiyor. Gerilim ve macera dolu sahneleriyle henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 17:07
Dünyalar Çarpışıyor konusu gerçek mi? Dünyalar Çarpışıyor filmi oyuncuları ve konusu!

Dünyalar Çarpışıyor filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Show TV'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Dünyalar Çarpışıyor konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Gerçek bir hikayeyi konu alan filmin başrolünde Andrew Airlie bulunuyor. Peki Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır.

Yörüngesinden sapan bir uzay aracının rotası Dünya olarak değişir ve yeryüzüne çarpmasına sadece sayılı saatler kalmıştır. Popülaritesini yitirmiş bir bilim adamı ise, dünyayı bu felaketten önleyebilecek tek kişidir.

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR OYUNCULARI KİMLER?

Andrew Airlie

Diane Farr

Kirk Acevedo

Chad Krowchuk

Jessica Parker Kennedy

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Dünyalar Çarpışıyor konusu gerçek mi? Dünyalar Çarpışıyor filmi oyuncuları ve konusu!
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