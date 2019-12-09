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Mehmet Şef’in elleri neden hep cebinde? hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!

Televizyon ekranlarının yemek programı Türkiye’de ustalığı, yarışmacılığı ve tavırdığı takın ile izleyicilerin gönlünde taht kuran isimlerden bir tanesi olan Mehmet Şef ile ilgili o bilgi herkesi şaşırttı. Yarışma takip eden izleyiciler en çok Mehmet Şef hakkında araştırma yapıyorlar. Öyle ki, Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Bu yoldan ortaya çıkarak ‘Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Peki, sevilen isim Mehmet Chef’in elleri neden sürekli cebinde? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 21:45
MasterChef Mehmet Şef’in elleri neden hep cebinde? MasterChef Mehmet hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!

Televizyon ekranlarında yayınlanan Türkiye programı ile adından sıkça söz ettiren ve izleyicilerin sevdiği isimlerin başında gelen Şef'in ellerinin sürekli cebinde olması izleyicilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Yarışmacılara yönelik sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda en çok araştırılan kişilerin de başında yer alıyor. Öyle ki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Hal böyleyken en çok merak edilen sorular arasında 'MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?' geliyor. İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı…

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;

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MasterChef Mehmet Şef’in elleri neden hep cebinde? MasterChef Mehmet hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!
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