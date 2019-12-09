MasterChef Mehmet Şef’in elleri neden hep cebinde? MasterChef Mehmet hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programı ile adından sıkça söz ettiren ve izleyicilerin sevdiği isimlerin başında gelen MasterChef Mehmet Şef'in ellerinin sürekli cebinde olması izleyicilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Yarışmacılara yönelik sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda en çok araştırılan kişilerin de başında yer alıyor. Öyle ki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Hal böyleyken en çok merak edilen sorular arasında 'MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?' geliyor. İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı…

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;